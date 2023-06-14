В этот момент еще звучала тревога: жуткие кадры прилета российского "Калибра" по Одессе

14 июня 2023, 12:28
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Российские оккупанты коварно атаковали Одессу ночью, когда люди мирно спали. К сожалению, есть погибшие и раненые. В сети показали кадры разрушительного прилета.

Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами "Калибр" 14 июня. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала удар, кадры уже распространяются в сети, передает 24 Канал.

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Прилет произошел во время тревоги

Соцсетями распространяется видео с запечатленным моментом прилета. Ракета попала в город после объявления воздушной тревоги.

На кадрах можно увидеть вспышку и громкий взрыв под звуки сирен. После этого из-за взрывной волны начали осыпаться окна.

Прилет "Калибра" по Одессе: видео

Что известно о последней атаке России на Одессу

  • В ночь на 14 июня оккупанты выпустили 4 "Калибра" из Черного моря. Нашим защитникам удалось сбить 3 крылатые ракеты.
  • Одна ракета взорвалась в жилых кварталах Одессы. "Калибр" попал в склады местной торговой сети.
  • В результате повреждены различные здания: жилые дома, магазины, бизнес-центр, учебное заведение. Взрывная волна также зацепила одно из заведений McDonalds.
  • К несчастью, есть жертвы. Сейчас известно о 3 погибших и 6 пострадавших. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Автор: Петро Залива