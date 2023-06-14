В этот момент еще звучала тревога: жуткие кадры прилета российского "Калибра" по Одессе

Российские оккупанты коварно атаковали Одессу ночью, когда люди мирно спали. К сожалению, есть погибшие и раненые. В сети показали кадры разрушительного прилета.

Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами "Калибр" 14 июня. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала удар, кадры уже распространяются в сети, передает 24 Канал.

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Прилет произошел во время тревоги

Соцсетями распространяется видео с запечатленным моментом прилета. Ракета попала в город после объявления воздушной тревоги.

На кадрах можно увидеть вспышку и громкий взрыв под звуки сирен. После этого из-за взрывной волны начали осыпаться окна.

Прилет "Калибра" по Одессе: видео

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