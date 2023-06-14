В этот момент еще звучала тревога: жуткие кадры прилета российского "Калибра" по Одессе
14 июня 2023, 12:28Читати новину українською
Российские оккупанты коварно атаковали Одессу ночью, когда люди мирно спали. К сожалению, есть погибшие и раненые. В сети показали кадры разрушительного прилета.
Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами "Калибр" 14 июня. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала удар, кадры уже распространяются в сети, передает 24 Канал.
К теме Выбиты окна и обожженные дома: фото и видео последствий удара России по Одессе
Прилет произошел во время тревоги
Соцсетями распространяется видео с запечатленным моментом прилета. Ракета попала в город после объявления воздушной тревоги.
На кадрах можно увидеть вспышку и громкий взрыв под звуки сирен. После этого из-за взрывной волны начали осыпаться окна.
Прилет "Калибра" по Одессе: видео
Что известно о последней атаке России на Одессу
- В ночь на 14 июня оккупанты выпустили 4 "Калибра" из Черного моря. Нашим защитникам удалось сбить 3 крылатые ракеты.
- Одна ракета взорвалась в жилых кварталах Одессы. "Калибр" попал в склады местной торговой сети.
- В результате повреждены различные здания: жилые дома, магазины, бизнес-центр, учебное заведение. Взрывная волна также зацепила одно из заведений McDonalds.
- К несчастью, есть жертвы. Сейчас известно о 3 погибших и 6 пострадавших. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.