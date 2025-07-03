Одесса слышит взрывы: ПВО работает против ударных БпЛА

Одесса и Одесская область ночью 3 июля оказались под атакой "Шахедов". Власти призвали жителей находиться в безопасных местах.

Местные сообщества в телеграмме пишут о работе ПВО. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия снова запустила "Шахеды": где сейчас воздушная тревога

Воздушная атака на Одессу 3 июля: что известно

Воздушную тревогу в Одессе и Одесской области объявили ночью 3 июля в 02:23. Перед тем из сообщений мониторов стало известно, что в Черном море накопилось несколько ударных БпЛА врага.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что к Одессе приближаются беспилотники. В то же время Одесская ОГА и городской голова Одессы Геннадий Труханов написали об атаке дронов на город.

Жители услышали взрывы, начала работу Противовоздушная оборона. Мониторы отмечали, что дронов около 5. Все произошло ближе к 3 утра. Отбой дали в 03:04.

Незадолго перед этим БпЛА атаковали Запорожье, ОВА там также писала о взрывах и работу ПВО.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности для разных областей Украины, о взрывах и информацию властей об их последствиях читайте в нашем телеграме