Без паники: жителей Одессы предупредили о взрыве возле города

Под Одессой будет слышен взрыв. Поэтому местных жителей просят не паниковать.

Взрыв будет слышен сегодня, 20 сентября. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Обратите внимание Появилось видео момента взрыва мины в Затоке

Жители Одессы будут слышать взрыв

Сегодня под Одессой будет слышен взрыв. Спасатели будут осуществлять контролируемое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны,

– заявил Назаров.

Он отметил, что подрыв боеприпаса произойдет в Одесской области.

Под Одессой на пляже на мине взорвался отдыхающий

В селе Грибовцы мужчина отправился отдыхать на пляж. Он решил проверить глубину воды, но натолкнулся на российскую мину, которую сорвало с якоря и отнесло к берегу. В результате мужчина взорвался.

Позже стало известно, что трагедия произошла с семьей переселенцев из Донецкой области. Кстати, трагический момент попал на видео.

Просмотреть – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 20 сентября: смотрите видео