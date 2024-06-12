Драка между ТЦК и скорой в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве
В Одессе 11 июня произошла драка между работниками ТЦК и медиками скорой. В конце концов прокуроры открыли дело о хулиганстве.
За дело взялась Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Инцидент с дракой произошел в Киевском РТЦК и СП города Одессы.
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Прокуратура открыла дело о драке с ТЦК в Одессе
В прокуратуре отметили, что предварительно выяснено, что 11 июня 2024 года в Киевский РТЦК и СП для установления степени годности к военной службе доставлен военнообязанный, который по дороге вызвал себе карету скорой медицинской помощи.
В дальнейшем между медицинским работником и представителем РТЦК и СП возник конфликт, в котором пострадали обе стороны. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего будет дана правовая оценка действий всех участников конфликта,
– сказали правоохранители.
Прокуроры также отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Стоит отметить, что прокуратура открыла дело по 4 части статьи Уголовного кодекса Украины о хулиганстве. В случае доказательства вины подозреваемых в судебном порядке им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Как произошла драка между ТЦК и скорой
- В одесских телеграм-каналах 11 июня было распространено видео, на котором зафиксировано стычку между фельдшером и военным. Стычка, которую, как сообщается, разняла полиция, произошла якобы во время акции протеста, организованной медиками скорой помощи возле Киевского РТЦК и СП.
- В частности, они якобы возмутились из-за того, что их коллег, прибывших по вызову в военкомат, заперли внутри помещения и решили немедленно мобилизовать. В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент, отметив, что в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли на вызов ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации.
- На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.