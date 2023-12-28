В Одессе военный взял в заложники свою жену и 13-летнего ребенка: чем закончился инцидент

В Одессе 28 декабря произошла чрезвычайная обстановка. Местный военный взял в заложники свою жену и 13-летнего ребенка.

По данным очевидцев, на месте уже работают правоохранительные органы. По предварительной информации, военного уже удалось задержать.

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В Одессе военный взял жену и ребенка в заложники

Журналисты одесского онлайн-издания "Думская" сообщили, что инцидент произошел на улице Ивана и Юрия Липа. По словам местных жителей, там вооруженный военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену.

В издании отметили, что мужчину уже обезвредили и задержали спецподразделения. По предварительной информации, военный был под действием наркотиков.

Впоследствии в сети появились фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как по вызову прибыли полицейские, а также военные, пытавшиеся унять вооруженного мужчину и спасти заложников.

В Одессе вооруженный военный взял в заложники жену и ребенка / Фото местных телеграм-каналов

Уже со временем стало известно, что правоохранителям удалось вывести военного из его квартиры. В частности, правоохранители задержали мужчину.



Правоохранители задержали мужчину, взявшего в заложники членов своей семьи / Фото местных телеграм-каналов

Ранее мужчина взял в заложники свою семью в Черноморске

27-летний житель Черноморска 30 августа взял в заложники собственную жену с маленьким ребенком, а также тещу. Он угрожал нанести им телесные повреждения.

В конце концов, на место событий прибыли правоохранители. Они провели с мужем переговоры и сообщили, что задержали его.

Впоследствии полицейские сообщили, что теща и жена мужа получили ранения и находились в больнице. Сам житель Черноморска обвиняется в незаконном лишении свободы и домашнем насилии, за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

24 Канал пытался связаться с ГУНП Одесской области, а также начальницей Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталией Гуменюк. Нам сообщили, что еще выясняют, действительно ли указанный мужчина был военным и имел оружие, и прокомментируют все, как только это станет возможным.