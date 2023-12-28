В Одессе военный взял в заложники свою жену и 13-летнего ребенка: чем закончился инцидент
Источник:"Думская"
В Одессе 28 декабря произошла чрезвычайная обстановка. Местный военный взял в заложники свою жену и 13-летнего ребенка.
По данным очевидцев, на месте уже работают правоохранительные органы. По предварительной информации, военного уже удалось задержать.
Смотрите также В Черноморске мужчина взял в заложники женщину с ребенком: его уже задержали
В Одессе военный взял жену и ребенка в заложники
Журналисты одесского онлайн-издания "Думская" сообщили, что инцидент произошел на улице Ивана и Юрия Липа. По словам местных жителей, там вооруженный военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену.
В издании отметили, что мужчину уже обезвредили и задержали спецподразделения. По предварительной информации, военный был под действием наркотиков.
Впоследствии в сети появились фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как по вызову прибыли полицейские, а также военные, пытавшиеся унять вооруженного мужчину и спасти заложников.
В Одессе вооруженный военный взял в заложники жену и ребенка / Фото местных телеграм-каналов
Уже со временем стало известно, что правоохранителям удалось вывести военного из его квартиры. В частности, правоохранители задержали мужчину.
Правоохранители задержали мужчину, взявшего в заложники членов своей семьи / Фото местных телеграм-каналов
Ранее мужчина взял в заложники свою семью в Черноморске
- 27-летний житель Черноморска 30 августа взял в заложники собственную жену с маленьким ребенком, а также тещу. Он угрожал нанести им телесные повреждения.
- В конце концов, на место событий прибыли правоохранители. Они провели с мужем переговоры и сообщили, что задержали его.
- Впоследствии полицейские сообщили, что теща и жена мужа получили ранения и находились в больнице. Сам житель Черноморска обвиняется в незаконном лишении свободы и домашнем насилии, за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.