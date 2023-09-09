Из-за зарядного устройства: в жилом доме в Одессе вспыхнул пожар, есть пострадавшие дети

В Одессе 9 сентября вспыхнул пожар в жилом доме. К сожалению, известно о 5 пострадавших.

Вспыхнул двухэтажный жилой дом по улице Марии Демченко. В результате инцидента пострадали 5 человек.

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В ГСЧС Украины рассказали детали. Пожар локализовали в 17:31, а ликвидировали – в 17:47 на площади 80 квадратных метров.

Вероятная причина пожара – аварийный режим работы зарядного устройства аккумулятора. На месте происшествия с родственниками пострадавших работали психологи ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Во время пожара пострадали пять человек: все они – из одной семьи. Двух человек – отца 1972 года рождения и дочь 2019 года – госпитализировали. Их состояние оценивают как тяжелое.

Кроме того, трое девочек (2013, 2017 и 2008 годов рождения) родственники самостоятельно доставили в больницу. Их состояние было оценено как средней тяжести.

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