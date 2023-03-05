Больше никаких отключений: Укрэнерго порадовало одесситов прогнозом касательно света
Источник:Укрэнерго
Одесса и область уже вернулись к нормальной жизни с электроэнергией. Со вторника, 28 февраля, местные жители живут без отключений света.
Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области.
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Ситуация со светом в Одесской области улучшилась
Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области,
– заявил Кудрицкий.
До 15 марта Укрэнерго планирует завершить основные работы по восстановлению надежности питания Одесщины – то есть, чтобы отключение сети не приводило к масштабным ограничениям потребления.
"Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", – отметил глава Укрэнерго.
Что происходит со светом по всей Украине
Недавно эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, что на сегодняшний день энергосистема Украины повреждена, но способна обеспечить потребности потребителей в электричестве и тепловой энергии. По его словам, энергетики смогли так перестроить свою работу, что темпы восстановления поврежденных объектов стали больше, чем темпы их повреждения из-за обстрелов.
Кроме того, была усилена украинская противовоздушная оборона. Теперь далеко не каждый дрон или ракета смогут попадать в объекты энергетики.
Рябцев подчеркнул, что сейчас система достаточно активно обновляется. На местах поврежденных или разрушенных объектов строятся более защищенные и современные объекты энергетической инфраструктуры.