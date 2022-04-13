В Одессе под обстрел попали городские цветники

В Одессе россияне обстреляли городские цветники во время выполнения работ. Пострадавших в результате атаки нет.

Местные СМИ сообщают, что в результате обстрелов повреждены теплицы, которые сейчас восстанавливают.

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В результате одного из вражеских обстрелов Одессы были повреждены теплицы КП "Мисселентрест", в которых выращивают цветы для парков и скверов города,

– говорится в сообщении.

В настоящее время коммунальщики оперативно восстанавливают целостность тепличного хозяйства.

Такие дела. Спасаем цветы,

– оптимистично добавили коммунальщики.

К слову, ночь на 13 апреля в Одессе была неспокойной.

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