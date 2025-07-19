БпЛА пытались взять город в полукольцо, – Братчук рассказал детали массированной атаки по Одессе

В ночь на 19 июля 2025 года россияне снова нанесли удар по Одессе. Поврежден жилой дом, к сожалению, есть пострадавшие. Погиб человек.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что более 20 "Шахедов" атаковали город. Были привлечены все элементы противовоздушной обороны, количество сбитых вражеских целей пока уточняют.

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Какие последствия атаки по Одессе?

Российский террор против Украины продолжается. По состоянию на утро 19 июля, в результате атаки по Одессе, в частности по многоэтажке, пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

Все люди, которые ушли в укрытие, не пострадали. Сотрудники ГСЧС во время спасательных операций работали максимально эффективно,

– сказал Сергей Братчук.

Эта атака была не самой массированной, но оккупанты и дальше пытаются бить по жилым кварталам, где плотная застройка. На местах работают коммунальные службы, чтобы убрать последствия атаки.

Кроме того, представитель Украинской добровольческой армии отметил, что неподалеку от места удара развернут штаб, чтобы люди могли получить необходимую помощь. Он отметил, что алгоритм действий в такой ситуации всегда одинаковый.

Тактика врага не изменилась. Это была атака с моря, а вторая часть дронов обошла по флангу, чтобы атаковать с суши. То есть, в такое полукольцо пытались взять Одессу,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Добавим, спасатели совместно с добровольцами смогли эвакуировать жителей непосредственно из квартир, которые были в пламени. Также из домов вынесли домашних животных. На месте трагедии работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.