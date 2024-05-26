Обломок российской ракеты попал в сердце 4-летней Златы. Врачи прилагали все усилия, однако девочка умерла и стала 8 жертвой ужасного обстрела, который произошел 29 апреля 2024 года.

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Маленькую Злату провели в последний путь

В Одессе в Спасо-Преображенском соборе попрощались с 4-летней Златой, которая погибла в результате российского обстрела. Провести в последний путь девочку пришло много людей.

Отец маленькой Златы попросил, чтобы люди не приходили в черном на церемонию прощания, ведь дочь не любила этот цвет.

Церемония прощания с 4-летней Златой / Фото Украинская служба информации

Врачи почти месяц боролись за жизнь 4-летней Златы. Девочка перенесла операцию на сердце и все время находилась в коме. Отец девочки рассказал, что ЭЭГ мозга не показывало активности. За день до смерти, 22 мая, у Златы отказали все органы, а в четверг, 23 мая, сердце девочки остановилось.

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