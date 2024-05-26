Обломок российской ракеты попал в сердце 4-летней Златы. Врачи прилагали все усилия, однако девочка умерла и стала 8 жертвой ужасного обстрела, который произошел 29 апреля 2024 года.
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Маленькую Злату провели в последний путь
В Одессе в Спасо-Преображенском соборе попрощались с 4-летней Златой, которая погибла в результате российского обстрела. Провести в последний путь девочку пришло много людей.
Отец маленькой Златы попросил, чтобы люди не приходили в черном на церемонию прощания, ведь дочь не любила этот цвет.
Церемония прощания с 4-летней Златой / Фото Украинская служба информации
Врачи почти месяц боролись за жизнь 4-летней Златы. Девочка перенесла операцию на сердце и все время находилась в коме. Отец девочки рассказал, что ЭЭГ мозга не показывало активности. За день до смерти, 22 мая, у Златы отказали все органы, а в четверг, 23 мая, сердце девочки остановилось.
Обстрел Одессы 29 апреля: главное
- Вечером 29 апреля 2024 года российские военные в очередной раз нанесли удар по Одессе. Враг атаковал набережную, когда там было много людей. Под прицелом российских оккупантов был дом студентов МГУ, более известный как "Замок Гарри Поттера".
- Сначала стало известно о 4 погибших, однако впоследствии количество жертв начало расти. 23 мая 2024 года в больнице умерла 4-летняя Злата, которая стала 8 жертвой российского обстрела. В целом пострадали более 30 человек. Также в результате удара погибла собака, которая была на прогулке.
- Враг цинично бил баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. Ракета взорвалась в воздухе, а осколочные части из кассет разлетелись вдоль побережья Одессы. Момент удара также попал на видео.
- Комментируя российский удар, Сергей Братчук отметил, что враг намеренно целился по гражданским. Он добавил, что никаких военных объектов возле "Замка Гарри Поттера" нет, ведь там морское побережье, гражданская часть. "Расположены спортивные комплексы, где люди как раз занимались во время удара. Оккупанты понимали, что в эти часы в зданиях могут находиться одесситы, к тому же массово", – заявил Братчук.