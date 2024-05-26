Уламок російської ракети потрапив у серце 4-річної Злати. Лікарі докладали усіх зусиль, однак дівчинка померла й стала 8 жертвою жахливого обстрілу, який стався 29 квітня 2024 року.

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Маленьку Злату провели в останню путь

В Одесі в Спасо-Преображенському соборі попрощалися з 4-річною Златою, яка загинула внаслідок російського обстрілу. Провести в останню путь дівчинку прийшло чимало людей.

Батько маленької Злати попросив, щоб люди не приходили в чорному на церемонію прощання, адже донечка не любила цей колір.

Церемонія прощання з 4-річною Златою / Фото Українська служба інформації

Лікарі майже місяць боролися за життя 4-річної Злати. Дівчинка перенесла операцію на серці й весь час перебувала у комі. Батько дівчинки розповів, що ЕЕГ мозку не показувало активності. За день до смерті, 22 травня, у Злати відмовили всі органи, а у четвер, 23 травня, серце дівчинки зупинилося.

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