Уламок російської ракети потрапив у серце 4-річної Злати. Лікарі докладали усіх зусиль, однак дівчинка померла й стала 8 жертвою жахливого обстрілу, який стався 29 квітня 2024 року.
До теми Росія цинічно вдарила по Одесі балістикою, 8 загиблих: усе, що відомо про ворожу атаку на місто
Маленьку Злату провели в останню путь
В Одесі в Спасо-Преображенському соборі попрощалися з 4-річною Златою, яка загинула внаслідок російського обстрілу. Провести в останню путь дівчинку прийшло чимало людей.
Батько маленької Злати попросив, щоб люди не приходили в чорному на церемонію прощання, адже донечка не любила цей колір.
Церемонія прощання з 4-річною Златою / Фото Українська служба інформації
Лікарі майже місяць боролися за життя 4-річної Злати. Дівчинка перенесла операцію на серці й весь час перебувала у комі. Батько дівчинки розповів, що ЕЕГ мозку не показувало активності. За день до смерті, 22 травня, у Злати відмовили всі органи, а у четвер, 23 травня, серце дівчинки зупинилося.
Обстріл Одеси 29 квітня: головне
- Ввечері 29 квітня 2024 року російські військові вкотре завдали удару по Одесі. Ворог атакував набережну, коли там було чимало людей. Під прицілом російських окупантів був будинок студентів МГУ, більш відомо як "замок Гаррі Поттера".
- Спочатку стало відомо про 4 загиблих, однак згодом кількість жертв почала зростати. 23 травня 2024 року у лікарні померла 4-річна Злата, яка стала 8 жертвою російського обстрілу. Загалом постраждало понад 30 осіб. Також внаслідок удару загинула собака, яка була на прогулянці.
- Ворог цинічно бив балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетним боєприпасом. Ракета вибухнула у повітрі, а осколкові частини з касет розлетілися вздовж узбережжя Одеси. Момент цинічного удару також потрапив на відео.
- Коментуючи російський удар, Сергій Братчук наголосив, що ворог навмисно цілив по цивільних. Він додав, що жодних військових об'єктів біля "замку Гаррі Поттера" немає, адже там морське узбережжя, цивільна частина. "Розташовані спортивні комплекси, де люди якраз займалися під час удару. Окупанти розуміли, що в ці години у будівлях можуть перебувати одесити, до того ж масово", – заявив Братчук.