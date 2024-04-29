На жаль, не обійшлося без загиблих та поранених містян. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері 24 Каналу розповів деталі ворожої атаки.

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Братчук повідомив, що станом на 21:00 відомо про 27 постраждалих одеситів, серед них – двоє дітей віком 5 та 16 років та одна вагітна жінка. З кожною хвилинною список загиблих збільшується. Наразі є інформація про 4 мертвих людей. Також загинула одна домашня тварина – собака.

Унаслідок ракетного обстрілу в Палаці студентів Одеської юридичної академії сталася пожежа. ДСНС оголосили про найвищий ступінь складності. До будівлі вкрай складно дістатися. Навіть важка техніка не може наблизитися на ефективну дистанцію. Це ускладнює пошуково-рятувальні роботи.

Наразі встановлюється тип ракети, якою атакували Одесу. Можна припустити, що це був "Іскандер-М". Бойова частина якої начинена касетним боєприпасом, іншими словами – шрапнеллю, яку використовують для знищення максимальної кількості особового складу.

Ця військова зброя була використана проти цивільних людей. Ситуація дуже неприємна, тому що ворог вкотре демонструє свій тероризм. Констатувати факт, що Росія вкотре показала себе терористичною державою, від цього легше нікому не буде. Питання у тому, що система ППО України потребує зміцнення. Говоримо про обіцяні комплекси нашій державі, які можуть збивати балістику,

– сказав Братчук.

За його словами, росіяни усвідомлено били по цивільних. Жодних військових об'єктів біля "Замку Гаррі Поттера" немає. Там морське узбережжя, цивільна частина. Розташовані спортивні комплекси, де люди якраз займалися під час удару. Окупанти розуміли, що в ці години у будівлях можуть перебувати одесити, до того ж масово.