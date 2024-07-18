Центр Одессы остался без водоснабжения: произошел аварийный прорыв водопровода

На одной из улиц Одессы 18 июля произошел аварийный прорыв водопровода. Жители Приморского района остались без водоснабжения.

Аномальная жара наносит значительный ущерб оборудованию и сетям водоканала. Однако специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам водопровода в Одессе.

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В Одессе произошел прорыв водопровода

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в связи с аварийным прорывом водопровода без водоснабжения остаются жители Приморского района, включая центральную часть города. Также на некоторых прилегающих к Приморскому району улицах, Хаджибейского и Киевского районов возможно снижение давления.

По состоянию на 22:00 проведена раскопка на месте аварии, обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. Чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, также их труднее и дольше ремонтировать,

– написал Труханов.

Он также отметил, что к ремонтным работам сейчас привлечены все бригады аварийных служб "Инфоксводоканала", которые будут работать круглосуточно. Сотрудники компании в течение ночи будут изготавливать необходимые для ремонта комплектующие, поскольку они являются уникальными и их нет в продаже.

Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ, по словам мэра города, ориентировочное время восстановления водоснабжения – до 12:00 19 июля.