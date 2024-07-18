Аномальна спека завдає значної шкоди обладнанню та мережам водоканалу. Однак фахівці вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт водопроводу в Одесі.

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В Одесі стався прорив водопроводу

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що у зв'язку із аварійним проривом водопроводу без водопостачання залишаються жителі Приморського району, включно з центральною частиною міста. Також на деяких прилеглих до Приморського району вулицях, Хаджибейського та Київського районів можливе зниження тиску.

Станом на 22:00 проведено розкопку на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметра. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче та довше ремонтувати,

– написав Труханов.

Він також наголосив, що до ремонтних робіт наразі залучені всі бригади аварійних служб "Інфоксводоканалу", які працюватимуть цілодобово. Співробітники компанії протягом ночі виготовлятимуть необхідні для ремонту комплектуючі, оскільки вони є унікальними і їх немає у продажу.

Враховуючи технологічні особливості та складність ремонтних робіт, за словами мера міста, орієнтовний час відновлення водопостачання – до 12:00 19 липня.