В Одессе простились с погибшими защитниками-героями

Одесситы 24 марта простились с защитниками, которые погибли в войне за Украину. В последний путь военных проводили вблизи гарнизонного Дома офицеров.

Жители Одессы простились со своими земляками, которые погибли, защищая Украину от полномасштабного вторжения российских захватчиков.

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В Одессе простились с погибшими воинами

Церемония прощания с Героями прошла 24 марта в Одессе, возле гарнизонного Дома офицеров. Провести военных в последний путь, кроме родителей и близких, пришли жители города, а также боевые собратья павших.

Борясь с россиянами, свои жизни отдали

старший солдат Блажко Виктор Викторович,

рекрут Оганезов Сергей Сергеевич,

сержант Горячко Александр Евгеньевич,

рекрут Лавриненко Эдуард Валентинович,

старший матрос Меркурьев Александр Викторович,

матрос Дудка Николай Николаевич,

матрос Янке Дмитрий Андреевич,

старший солдат Нерубайский Юрий Викторович.

По традиционному военному ритуалу гробы погибших Героев покрыли сине-желтым флагом. После завершения церемонии семьям павших воинов командующий ВМС со словами сострадания и поддержки передал грамоты уважения и скорби.

Похоронили погибших защитников как в Одессе, так и в других территориальных общинах области.

В Одессе простились с погибшими воинами: Фото АрмияInform

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