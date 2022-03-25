В Одессе простились с погибшими защитниками-героями
Источник:АрмияInform
Одесситы 24 марта простились с защитниками, которые погибли в войне за Украину. В последний путь военных проводили вблизи гарнизонного Дома офицеров.
Жители Одессы простились со своими земляками, которые погибли, защищая Украину от полномасштабного вторжения российских захватчиков.
Читайте также В Харькове попрощались с Борисом Романченко, который пережил немецких, но не российских фашистов
В Одессе простились с погибшими воинами
Церемония прощания с Героями прошла 24 марта в Одессе, возле гарнизонного Дома офицеров. Провести военных в последний путь, кроме родителей и близких, пришли жители города, а также боевые собратья павших.
Борясь с россиянами, свои жизни отдали
- старший солдат Блажко Виктор Викторович,
- рекрут Оганезов Сергей Сергеевич,
- сержант Горячко Александр Евгеньевич,
- рекрут Лавриненко Эдуард Валентинович,
- старший матрос Меркурьев Александр Викторович,
- матрос Дудка Николай Николаевич,
- матрос Янке Дмитрий Андреевич,
- старший солдат Нерубайский Юрий Викторович.
По традиционному военному ритуалу гробы погибших Героев покрыли сине-желтым флагом. После завершения церемонии семьям павших воинов командующий ВМС со словами сострадания и поддержки передал грамоты уважения и скорби.
Похоронили погибших защитников как в Одессе, так и в других территориальных общинах области.
В Одессе простились с погибшими воинами: Фото АрмияInform
Обратите внимание – прощание с Борисом Романченко: смотрите видео