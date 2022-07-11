В Одессе и пригороде слышны взрывы, но тревогу не объявляли

россияне не прекращают обстрелы мирных украинских городов. Правда, о них всегда предупреждает сигнал воздушной тревоги, а сейчас в некоторых городах звучат взрывы, хотя предупреждения не было.

Одесса является одной из главных мишеней российских оккупантов. Они уже многократно выпускали по городу свои ракеты, о полете которых предупреждал сигнал воздушной тревоги.

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В Одессе звучат взрывы

Как сообщает одесское издание "Думская" в своем телеграм-канале, в Одессе и пригороде звучат взрывы. Сигнала воздушной тревоги не было, поэтому их причина и источник происхождения неизвестны.

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Наши воины активно работают над тем, чтобы освоить современное оружие, которое нам предоставляют партнеры по борьбе с российскими оккупантами. Минобороны показало яркие кадры с учений героев ВСУ, которые делают все для того, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю от врага.

Парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" рассказала о пребывании в плену. Она рассказала, что оккупанты оказывали на пленных физическое и психологическое давление, а также пытались "промыть мозг" и убедить в том, что россия победит и Украине необходимо сдаться. Об особенностях физического насилия, которое применяли россияне, она решила не рассказывать ради безопасности тех, кто остался в плену.

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