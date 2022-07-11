Одеса є однією з головних мішеней російських окупантів. Вони вже багато разів випускали по місту свої ракети, про політ яких попереджав сигнал повітряної тривоги.

Читайте до теми В окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи: місцеві кажуть про детонацію

В Одесі лунають вибухи

Як повідомляє одеське видання "Думська" у своєму телеграм-каналі, в Одесі та передмісті лунають вибухи. Сигналу повітряної тривоги не було, тому їх причина та джерело походження наразі невідомі.

Війна росії з Україною: останні новини

Наші воїни активно працюють над тим, щоб опанувати сучасну зброю, яку нам надають партнери для боротьби з російськими окупантами. Міноборони показало яскраві кадри з навчань героїв ЗСУ, які роблять все для того, щоб якомога швидше звільнити нашу землю від ворога.

Парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" розповіла про перебування у російському полоні. Вона розповіла, що окупанти здійснювали на полонених фізичний та психологічний тиск, а також намагалися "промити мозок" та переконати в тому, що росія переможе й Україні необхідно здатися. Про особливості фізичного насилля, яке застосовували росіяни, вона вирішила не розповідати заради безпеки тих, хто залишився у полоні.

Дивіться також – інформація від Одеської ОВА щодо ударів по області