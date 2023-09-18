Ставили "туберкулез" за 1500 долларов: в Одессе разоблачили главу ВКК и двух ее сообщников

Глава врачебной консультативной комиссии (ВКК) организовала схему уклонения от мобилизации в Одессе. В этом ей помогали двое подельников.

Женщина работала в одном из медицинских заведений Одессы. Правоохранители разоблачили ее на получении неправомерной выгоды и служебном подлоге.

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Как работала схема

Глава ВКК делала "выписки" из медицинской карты амбулаторного больного. В них указывала фиктивный диагноз, позволявший избежать призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчины платили за фейковый диагноз 1500 долларов США, вместо этого получали выписку, что якобы болеют туберкулезом. Дальше все просто: медицинские справки передавали в ТЦК и мужчин признавали непригодным к военной службе.

Деньги за "услугу" женщина получала через сообщников. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении медработницы от занимаемой должности.

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Другие схемы избегания мобилизации

Наверное, все имеющиеся схемы невозможно перечислить, ведь ловкачей очень много. Часть из них использует свое служебное положение или знакомства, чтобы избежать мобилизации самому или "помочь" другим в этом.