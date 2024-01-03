"До какого прилета вы будете слушать эту х**ню": в Одессе скандал из-за российской песни

В Одессе разразился скандал из-за российской музыки. Все началось с того, что мужчина сделал замечание уличной музыкантке.

Местный телеграм-канал распространил видео, где местный житель поинтересовался у любителей враждебного контента, когда они перестанут слушать это. Инцидент произошел в центре города по улице Дерибасовской.

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В Одессе разразился скандал из-за российской музыки

Видео начинается с того, что любители русской музыки посоветовали сделавшему замечание парню уйти "домой". На что он резко ответил, что находится в своем городе, лучше им уйти.

Очевидно, уличная музыкант исполняла российскую песню, на что мужчина сделал ей замечание. Однако за нее вступились слушатели такого контента.

Гражданин заявил, что не хочет, гуляя по городу слышать это.

Вам ракет не хватает? К какому прилету вы будете слушать эту х**ню? Пока рядом не у**т?",

– эмоционально заявил парень.

Он добавил, что тоже думал, что "музыка вне политики", пока возле него не прилетела российская ракета. После этого видео прерывается.

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К слову, 10 ноября в Днепре преподавательница заставила студентку перейти на русский язык. Инцидент произошел на практическом занятии, когда студенты опросили пожилого пациента.

Преподавательнице уже объявили выговор. Зато она заявила, что попросила перейти девушку на русский язык, мол, мужчина плохо понимал украинский.