В Одессе слышна стрельба: работает ПВО
20 марта 2022 , 09:56Читати новину українською
Источник:Суспільне Одеса
В Одессе по состоянию на 09:48 20 марта слышна стрельба. Это работает ПВО.
Новость сообщил Сергей Братчук – представитель Одесской военной администрации. Никаких деталей пока не разглашают.
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В Одессе слышна стрельба. Это работает ПВО – спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук,
– говорится в сообщении.
Тем временем 18 марта в Одессе огнем ПВО уничтожили российские дроны-разведчики. Братчук заметил, что: "дроны – в ад, следующими будут те, кто их запускал".
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