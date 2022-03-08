В Одессе слышны взрывы: в штабе успокаивают – работает ПВО
Источник:телеграмм-канал "Суспільне Одесса"
К вечеру 8 марта в Одессе раздаются взрывы. Беспокоиться не стоит, ведь ситуация – под контролем украинских защитников. Это работа системы ПВО,
Об этом сообщил Сергей Братчук, спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации. Соответствующее сообщение он опубликовал в 19:20.
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Ситуация в Одессе – контролируемая
"Враг не пройдет, все под контролем", – заверил одесситов Братчук. К слову, накануне украинские военные подвели в Черном море вражеский корабль, ОВА показала видео.
Ранее президент Зеленский предупреждал о возможной бомбардировке россиянами Одессы. Политик предупреждал: если это произойдет, будет настоящим историческим преступлением.
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