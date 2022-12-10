В Одессе в старинном доме упал потолок: люди были заблокированы под завалами

Впрочем, входную дверь жильцов завалило, поэтому они несколько часов сидели под замком. Впоследствии их деблокировали полицейские, спасатели и коммунальщики.

Один из жильцов дома рассказал, что за три минуты до обвала вошел домой, а потом услышал страшный грохот. Потолок над лестничной клеткой обвалился и упал прямо на лестницу. В их парадной живут шесть детей, и повезло, что никто из них в этот момент не находился в зоне обрушения.

По словам жителей, обвал не стал для них неожиданностью.

Ситуация разгоралась в течение пяти лет. Дело в том, что на потолке были тяжелые глыбы из ракушняка, которые медленно, но верно продавливали его. Крыша подтекала, балки прогнили и произошло то, что произошло. Мы неоднократно обращались в государственные и коммунальные структуры, но нас не услышали,

– заявил один из них.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и коммунальщики, которые приступили к расчистке завалов и деблокировали замкнутых в своих квартирах людей.

Последствия обрушения потолка в доме Одессы / Фото Думская

Россияне атаковали Одессу ночью 10 декабря

В ночь на 10 декабря россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Оккупанты разрушили сразу несколько важных объектов. Повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. В результате были обесточены потребители города Одессы и области.

В Укрэнерго сообщили, что ситуация в регионе очень сложная, и восстановление может занять больше времени.