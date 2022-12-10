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Втім, вхідні двері мешканців завалило, тому вони кілька годин сиділи під замком. Згодом їх деблокували поліцейські, рятувальники та комунальники.

Один із мешканців будинку розповів, що за три хвилини до обвалу зайшов до себе додому, а потім почув страшний гуркіт. Стеля над сходовою кліткою обвалилася і впала прямо на сходи. У їхній парадній живуть шестеро дітей, і пощастило, що ніхто з них у цей момент не знаходився в зоні обвалення.

За словами мешканців, обвал не став для них несподіванкою.

Ситуація розпалювалася протягом років п'яти. Річ у тім, що на стелі були важкі брили з ракушняка, які повільно, але вірно продавлювали його. Дах підтікав, балки прогнили й сталося те, що сталося. Ми неодноразово зверталися до державних і комунальних структур, але нас не почули,

– заявив один із них.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та комунальники, які розпочали розчищення завалів та деблокували замкнених у своїх квартирах людей.

Наслідки обвалу стелі в будинку Одеси / Фото Думська

Росіяни атакували Одесу вночі 10 грудня

У ніч проти 10 грудня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Окупанти зруйнували одразу кілька важливих об'єктів. Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Внаслідок цього було знеструмлено споживачів міста Одеси та області.

В Укренерго повідомили, що наразі ситуація в регіоні дуже складна, й відновлення може зайняти більше часу.