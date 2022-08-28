В Одессе мужчине присудили читать Плохия и Иваничука за пророссийские посты

Какие времена – таковы и судебные приговоры. Так, в Одессе мужчину за его пророссийские публикации в социальных сетях решили соответственно наказать. Теперь он должен читать Плохия и Иванычука.

Соответствующее наказание, согласно реестру судебных решений, присудили мужчине в Одессе за пророссийские публикации в социальных сетях. Он не только оправдывал полномасштабное вторжение России, но и призвал насильственно изменить украинские власти.

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Преступления в Киевской области заставили покаяться

Известно, что сообщения он публиковал в социальной сети "одноклассники". Напомним, что он уже несколько лет заблокирован на территории нашего государства. Сам мужчина в суде полностью признал себя виновным.

Осужденный рассказал, что на него сильно повлияло увиденное в Киевской области. Военные преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других населенных пунктах заставили его покаяться в том, что он совершал. Кроме того, он сам удалил соответствующие публикации со своей страницы. А вскоре начал помогать нашим военным, в частности, медикаментами.

Мужчину суд признал виновным. Но признание вины, а также искреннее раскаяние позволило вынести более мягкий приговор. Вместо 5 лет заключения мужчину ожидает ознакомление с историей Украины. Теперь он должен прочесть книги:

"Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия,

а также "Орда" Романа Иванычука.

Тем временем в Николаеве задержали другого мужчину . Сотрудникам СБУ удалось арестовать того, кто "наводил" врага на ракетные удары по школам в городе.

Собирал также данные об ВСУ

Среди других задач российского агента – сбор данных о дислокации, передвижении, а также вооружении ВСУ на Юге нашего государства.

Известно, что деятельность этого мужчины, к сожалению, была результативна для врага. кафиры, с его помощью, разрушили и уничтожили несколько объектов военной инфраструктуры. Кроме того, сокрушительный удар захватчики нанесли по двум школам.

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