Відповідне покарання, згідно з реєстром судових рішень, присудили чоловікові в Одесі за проросійські дописи у соціальних мережах. Він не лише виправдовував повномасштабне вторгнення росії, а й закликав у насильницький спосіб змінити українську владу.

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Злочини на Київщині змусили покаятися

Відомо, що дописи він публікував у соціальній мережі "одноклассники". Нагадаємо, що вона вже кілька років заблокована на території нашої держави. Сам чоловік у суді повністю визнав себе винним.

Засуджений розповів, що на нього сильно вплинуло побачене на Київщині. Воєнні злочини у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці й інших населених пунктах змусили його покаятися в тому, що він чинив. Крім того, він сам видалив відповідні публікації зі своєї сторінки. А невдовзі почав допомагати нашим військовим, зокрема медикаментами.

Чоловіка суд таки визнав винним. Але визнання провини, а також щире каяття дозволило винести м'якший вирок. Замість 5 років ув'язнення на чоловіка очікує ознайомлення з історією України. Тепер він повинен прочитати книжки:

"Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" Сергія Плохія,

а також "Орда" Романа Іваничука.

Тим часом в Миколаєві затримали іншого чоловіка. Співробітникам СБУ вдалося заарештувати того, хто "наводив" ворога на ракетні удари по школах у місті.

Збирав також дані про ЗСУ

Серед інших завдань російського агента – збір даних про дислокацію, пересування, а також озброєння ЗСУ на Півдні нашої держави.

Відомо, що діяльність цього чоловіка, на жаль, була результативною для ворога. окупанти, з його допомогою, зруйнували та понищили кілька об'єктів військової інфраструктури. Крім того, нищівного удару загарбники завдали по двох школах.

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