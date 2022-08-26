Про це 26 серпня повідомили у Службі безпеки. Зазначили, що продовжують очищувати власні лави від колаборантів.

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"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомили про підозру у державній зраді тимчасовому виконувачу обов'язків керівника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", – повідомили у СБУ.

Зауважте! Наразі у відомстві не називають ім'я підозрюваного. Проте за інформацією джерел видання LB.ua серед правоохоронців, мовиться про ексзаступника керівника управління СБУ в Харківській області Юрія Рябуху.

Як діє слідство

Підозрюваного у держзраді вже затримали. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі щодо затриманого триває досудове розслідування. Встановлюють всі обставин правопорушення та шукають причетних.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що підозрюваний у лютому та березні 2022 року переконував українських військових не чинити опір окупантам. Ба більше – переходити на їхній бік.

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