Про це 26 серпня повідомили у Службі безпеки. Зазначили, що продовжують очищувати власні лави від колаборантів.
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"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомили про підозру у державній зраді тимчасовому виконувачу обов'язків керівника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", – повідомили у СБУ.
Як діє слідство
Підозрюваного у держзраді вже затримали. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі щодо затриманого триває досудове розслідування. Встановлюють всі обставин правопорушення та шукають причетних.
В Офісі генерального прокурора зазначили, що підозрюваний у лютому та березні 2022 року переконував українських військових не чинити опір окупантам. Ба більше – переходити на їхній бік.
Зверніть увагу – що відбувається з ОПЗЖ: дивіться відео
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