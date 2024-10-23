В одной из школ Одессы умерла 13-летняя девочка: стали известны новые детали трагедии

В понедельник, 21 октября, в одесской школе умерла 13-летняя девочка. Трагедия произошла во время сигнала воздушной тревоги в городе.

По словам учителей, школьнице стало плохо во время спуска учеников и педагогов в укрытие. Об этом сообщили журналисты Суспильного со ссылкой на полицию Одесской области.

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13-летняя школьница умерла во время спуска в укрытие

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала, что трагедия произошла в школе №77 Приморского района. По ее словам, во время спуска в укрытие девочке стало плохо, у нее посинели губы и она потеряла сознание.

К сожалению, реанимационные мероприятия в самой школе не дали результата. Ребенка забрали в областную больницу, где она умерла... Называть саму болезнь ребенка и утверждать, что из-за нее она умерла, мы не можем, потому что причина смерти пока неизвестна,

– сказала Елена Буйневич.

По ее словам, трагедия стала стрессовой ситуацией для одноклассников девочки, ведь они видели все собственными глазами.

Поэтому мы сейчас формируем группу психологов нашего департамента, которые поедут в школу, чтобы оказать при необходимости помощь и другим детям,

– подытожила директор департамента образования и науки.

Ранее правоохранители сообщали, что тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.