Одесская область подверглась атаке "Шахедов": есть попадания и пострадавшие

13 сентября 2023, 05:26
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Ночью 13 сентября россияне запустили в Одесскую область дроны-камикадзе типа "Шахед", о чем известили Воздушные силы. Воздушная тревога началась в 00:28 и длилась четыре с половиной часа.

За это время Противовоздушная оборона сбивала враждебные цели, но, к сожалению, к утру стало известно и о прилетах. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

 
Автор: Олесь Друкач