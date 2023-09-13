Одесская область подверглась атаке "Шахедов": есть попадания и пострадавшие
13 сентября 2023, 05:26Читати новину українською
Ночью 13 сентября россияне запустили в Одесскую область дроны-камикадзе типа "Шахед", о чем известили Воздушные силы. Воздушная тревога началась в 00:28 и длилась четыре с половиной часа.
За это время Противовоздушная оборона сбивала враждебные цели, но, к сожалению, к утру стало известно и о прилетах. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.