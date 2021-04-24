Одесская область вышла из красной зоны
Из-за уменьшения количества заболеваний COVID-19 Одесская область с 25 апреля переходит в желтый уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение приняли 24 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии.
Источник:телеграм Олега Немчинова
О возможном выходе Одесской области из красной зоны 23 апреля сообщал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Переход Одесской области в желтую зону
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение отменить красную зону в Одесской области.
Отменить с полуночи 25 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для желтого уровня эпидемической опасности,
– говорится в сообщении.
Теперь по правилам желтой зоны в регионе могут действовать послабления. В частности могут открыть заведения общественного питания до 24 часов, образовательные учреждения более 20 людей, могут проводить матчи и массовые мероприятия при 50% заполненности зала.
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Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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