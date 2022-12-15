Полиция разоблачила деятельность одесского провайдера, предоставлявшего доступ к российскому ТВ

В Одессе провайдер предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов России.

Несмотря на запрет СНБО, предприятие не блокировало контент государства-агрессора. Его сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам России и временно оккупированным территориям Украины.

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Правоохранители разоблачили провайдера

Услуга по подключению стоила 3000 гривен и 250 гривен ежемесячной абонплаты. Компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.

В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Удалены телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика.

Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "приднестровской республикой".

Правоохранители провели обыски предприятия: смотрите фото

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