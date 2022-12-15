Полиция разоблачила деятельность одесского провайдера, предоставлявшего доступ к российскому ТВ
Источник:Офис Генерального прокурора
В Одессе провайдер предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов России.
Несмотря на запрет СНБО, предприятие не блокировало контент государства-агрессора. Его сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам России и временно оккупированным территориям Украины.
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Правоохранители разоблачили провайдера
Услуга по подключению стоила 3000 гривен и 250 гривен ежемесячной абонплаты. Компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.
В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Удалены телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика.
Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "приднестровской республикой".
Правоохранители провели обыски предприятия: смотрите фото
Одессит сливал информацию вагнеровцам и корректировал ракеты
- Служба безопасности Украины объявила о подозрении злоумышленнику, который вербовал людей для взрывной деятельности в Одесской области. У мужчины были "тесные связи" с ППК "Вагнер".
- Следствие выяснило, что российские спецслужбы завербовали одессита уже после начала полномасштабного вторжения. Оккупанты нашли его по соцсетям, где предатель оправдывал агрессию России против Украины.
- Обычно мужчина сбрасывал фотографии и метки на электронных картах с подробным описанием окружающей территории. Захватчикам эти данные были необходимы для ракетных ударов.
- В телефоне государственного предателя правоохранители обнаружили электронные карты с "мишенями". В ходе расследования оказалось, что мужчина тесно контактировал с вагнеровцами и московским ОМОНом, активно воюющим против Украины с первых дней войны.