Зарабатывали на фиктивных инвалидностях: ГБР разоблачило многомиллионную схему в Одесской МСЭК

Работники ГБР разоблачили новую многомиллионную схему в Одесской областной МСЭК. Там группа врачей помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло признавать их непригодными к службе.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Это уже не первый скандал с незаконным обогащением в украинских МСЭК.

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Как действовала незаконная схема в Одесской областной МСЭК

В ГБР отметили, что весной 2024 года врач Одесской областной клинической больницы начал предоставлять "платные услуги" мужчинам, которые пытались избежать мобилизации. К своей противоправной схеме он привлек 12 врачей из разных заведений города и их родственников, которые выполняли функции посредников.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали "снимки МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности,

– рассказали правоохранители.

Они также подчеркнули, что стоимость этих "услуг" составляла от 6 до 12 тысяч долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

"Уже установлены 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие – в процессе установления", – отметили в ГБР.



В Одесской МСЭК разоблачили незаконную схему обогащения врачами на оформлении мужчинам фиктивной инвалидности / Фото Офиса генпрокурора

Работники бюро также провели уже 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. У них была изъята медицинская документация, более 80 тысяч долларов США наличными и три автомобиля премиум-класса.

К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы было обнаружено и задержано двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного оставления воинской части, и пятерых "клиентов" призывного возраста, которые были в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.

Врач-организатор преступной схемы задержан, ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы,

– говорится в сообщении.



Задержан врач-организатор, 2 военнообязанных и 5 мужчин призывного возраста / Фото Офиса Генпрокурора

В ГБР отметили, что санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

По данным Офиса генпрокурора, задержанных военнослужащих, которые пытались оформить фиктивную инвалидность, доставлены в Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Других 5 человек призывного возраста доставить в РТЦК и СП.