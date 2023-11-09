В Одесской области неизвестный подорвал гранату в микроавтобусе: он был в военной форме

В Одесской области произошла чрезвычайная ситуация. Мужчина взорвал гранату в автомобиле, после того как водитель и его пассажир отказались дать ему денег.

Инцидент произошел в 14:00 в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Полиция вводила операцию "Сирена"

По данным СМИ, неизвестный мужчина в ходе конфликта взорвал гранату в микроавтобусе Mercedes-Benz.

Правоохранители сообщили подробности чрезвычайной ситуации. Там заявили, что все-таки задержали нарушителя.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме.

Автостопник попросил подвезти его. По дороге он потребовал у водителя и его пассажира деньги. Затем мужчина достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир микроавтобуса.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Однако его задержали в ходе специальной полицейской операции "Сирена".

Первые кадры с места взрыва / Фото Нацполиция

Мужчина бросил гранату в подругу из-за ревности

В Киеве местный житель бросил гранату в людей из-за ревности. Он приревновал свою знакомую, поэтому пытался убить ее вместе с товарищем. Полицейские задержали мужчину. Для розыска и задержания злоумышленника была проведена специальная полицейская операция.

Женщина и мужчина, в которых бросили взрывчатку, получили телесные повреждения – их госпитализировали. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение по факту покушения на умышленное убийство двух или более человек.

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