На Одесчине тысячи людей остались без света в мороз, в Измаиле прорвало котельную: что известно

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение о переходе школ на дистанционный формат обучения. Как будут работать школы и детсады на Одесчине в ближайшие дни, где есть пункты обогрева, какая ситуация на дорогах – расскажет 24 Канал.

В конце ноября Одесчина уже переживала ненастье – тогда накрыло Юг Украины. В этот раз погода ухудшается по всей Украине, держатся сильные морозы. Вечером 7 января ледяной дождь со снегом накрыл Днепр – тогда Слобожанский проспект из-за ДТП просто заблокировало, а троллейбус занесло на льду.

В Украине ненастье уже наделало беды: погода еще может ухудшиться

Прогноз погоды в Одесской области

Согласно сообщению Укргидрометцентра, 9 – 10 января на дорогах Украины гололедица. По всей стране объявлен I уровень угрозы – желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – констатируют синоптики.

В области ночью 9 января и утром снег, местами сильный, метель. В течение суток гололед. Ветер северный, 9 – 14 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура в ночные часы -9...-14 градусов, днем -4...-9.

На дорогах области гололедица, снежные заносы, ночью и утром видимость во время осадков 200 – 500 метров.

В самой Одессе ночью 9 января и утром также снег, метель. В течение суток гололедица. Температура ночью -9...-11, днем -4...-6.

Какая ситуация со светом, водой, газом и теплом в Одесской области

Вечером 8 января Олег Кипер сообщил оперативную информацию о ситуации в районах области. Он отметил, что по всей Одесской области функционируют пункты несокрушимости, а все службы работают в усиленном режиме.

В каких районах Одесской области нет света вечером 8 января 2024 года:

В Подольском районе нет электроснабжения в 58 населенных пунктах у более 20 тысяч человек. Есть вода, газ и тепло. Работают аварийные бригады ДТЭК и техника. Дороги проездные, однако есть гололедица и снег.

В Березовском районе 4 населенных пункта частично без электроэнергии, 79 – полностью (более 31 тысячи жителей). Газ, тепло и вода есть.

В Раздельнянском районе без электроснабжения 66 населенных пунктов (более 25 тысяч человек), 2 – частично. Тепло, вода и газ есть. Работают бригады ДТЭК.

В Белгород-Днестровском районе частично отсутствует электропитание в городе Белогород-Днестровский и селе Староселье. В остальных общинах все работает в штатном режиме, коммунальщики расчищают дороги.

В Измаильском районе энергоснабжение отсутствует в 14 населенных пунктах (более 28 тысяч человек).

В Измаиле утечка в котельной , одно здание сейчас без отопления. Утром 9 января продолжат ремонт. Вода и газ на территории района есть.

, одно здание сейчас без отопления. Утром 9 января продолжат ремонт. Вода и газ на территории района есть. В Одесском районе электроснабжение отсутствует полностью в 16 населенных пунктах (более 6 тысяч жителей). Работают генераторы, заявки в ДТЭК поданы.

В Болградском районе нет электроснабжения в 6 населенных пунктах. Продолжается ремонт.

Местные власти предупреждают об опасности

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале предупреждает жителей области отнестись к смене погоды серьезно.

В связи с непогодой еще раз прошу: при отсутствии экстренной необходимости – не выезжать на дороги, чтобы не прибавлять работы службам! Метель набирает обороты. На дорогах области работает техника,

– написал он.

Геннадий Труханов попросил руководителей предприятий и учреждений перевести работников на дистанционку, если есть такая возможность.

Какая ситуация со светом в области

Как только наши бригады чинят линию, мощные порывы ветра снова обрывают провода на землю. Также штормовой ветер вызывает "галопирование проводов", когда расстояние между воздушными линиями минимальное, может возникнуть кратковременное замыкание или полное обесточивание линии. Поэтому по состоянию на 15:00 временно без света остались 279 населенных пунктов в области. Больше всего пострадал Подольский район,

– рассказали энергетики.

И все же они пытаются вернуть свет в дома даже при таких условиях.

Ветер сломал ветрогенератор Днестровской ветроэлектростанции в Белгороде-Днестровском районе Одесской области. Сооружение сломалось у основания. На видео можно слышать порывы шквального ветра.

Ветрогенератор в Одесской области сломался из-за непогоды: смотрите видео

В Одесской области школы переходят на дистанционку

9 и 10 января все образовательные учреждения области переходят на дистанционный формат занятий. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Решение связано с ухудшением погоды в области.

Впрочем, Кипер просит родителей оставлять детей дома, если есть такая возможность.

Все эти рекомендации на период ненастья. О возобновлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно. Прошу следить за сообщениями,

– подчеркнул он.

Изменения движения транспорта в Одессе

Из-за непогоды 50% подвижного состава городского электротранспорта следуют в депо. Интервал движения трамваев и троллейбусов, оставшихся работать на маршрутах, увеличится вдвое.

Трамвайный маршрут №20 (так называемый камышовый трамвай) от Херсонского сквера до Хаджибеевского лимана временно не курсирует, вместо него ходит автобус.

Цены на такси, как пишут местные паблики, растут. А людей просто несет ветром по льду – есть видео, как мужчина пытается пройти по улице, но скользит и уезжает далеко назад.

Мужчину уносит ветром по гололедице: смотрите видео

Уже есть первые ДТП

ГСЧС области обнародовала кадры, где видно, что машину просто перевернуло на дороге.

Первые ДТП в Одесской области из-за непогоды / Фото Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Из-за гололеда водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Спасатели вытаскивали авто с помощью лебедки и противооткатных устройств.

А в селе Нестоита Подольского района скорая из-за гололеда не могла выехать на подъем. Медики везли в больницу женщину и больного двухмесячного мальчика. Спасатели вытащили карету скорой помощи с помощью буксировочного троса.



Спасатели вытащили скорую с больным младенцем / Фото Главное управление ГСЧС в Одесской области

Полиция Одесской области предупредила, что на севере Одесчины непогода набирает обороты и усугубляет ситуацию на дорогах.

На Любашевском направлении уже затруднено движение транспорта. После дождя начал идти снег, на дорогах образовался гололед. Кто собирался ехать, по возможности воздержитесь от поездки и переждите непогоду,

– призывали там.

Тех водителей, которые уже в пути, просят быть очень внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При необходимости можно звонить по номеру 102.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, значительное понижение температуры воздуха и сильные порывы ветра ожидаются на всей территории региона.

Где можно погреться: адреса пунктов обогрева в Одессе и области

Все адреса пунктов несокрушимости в Украине можно найти на карте.

В территориальных подразделениях полиции также есть пункты несокрушимости.

Там есть свет, интернет, альтернативное питание, тепло. Можно зарядить мобильные устройства. Эти пункты несокрушимости работают круглосуточно, а если нужна помощь после полуночи – звоните на 102.

Список пунктов несокрушимости в территориальных подразделениях полиции в Одессе и области можно просмотреть здесь.

Мобильный пункт обогрева развернули на Куликовом поле, то есть в самом центре города.

Единый номер аварийной службы Одессы – 15-01.