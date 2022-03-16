В Одесской области создали отдельный резервный батальон
16 марта 2022 , 10:32Читати новину українською
В составе 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего Похода был создан отдельный батальон. Он уже приступил к выполнению боевых задач.
В 5 отдельном резервном батальоне произвели укомплектование личного состава. Бойцам предоставили оружие и военную технику.
К теме Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон, – ОП
Батальон приступил к выполнению боевых заданий в определенных районах,
– говорится в сообщении.
Больше деталей пока неизвестно.
Заметим, что в ряде оперативных направлений Вооруженные Силы Украины пошли в наступление. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, это кардинально меняет диспозиции сторон.
К теме смотрите видео, как оккупанты продолжают стягивать технику: