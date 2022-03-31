В Одесской области "тероборонцы" пытались переправить через границу "волонтеров"
Источник:фейсбук ГПСУ
Не все представители мужского пола во время войны проявляют мужество защищать свою страну, а совершают попытки побега за границу. В то же время другие мужчины помогают им в этом под видом "терзащитников".
Такая схема незаконной переправки мужчин через границу была разоблачена снова в Одесской области. "Тероборонцы" пытались переправить "волонтеров".
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"Тероборонцы" пытались переправить через границу "волонтеров"
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 4 организаторов, которые под видом добровольцев территориальной обороны хотели переправить за границу людей.
Сумма переправки составляла 10 000 долларов США с каждого предателя.
Как все происходило
- Злоумышленники заранее подготовили два автомобиля с опознавательными знаками и униформу для мужчин, которые планировали бежать в Молдову.
- Они надеялись, что во время остановки у пограничников не возникнет вопросов, ведь перед ними "реальные" представители добровольческих формирований.
- Однако правоохранители сразу разоблачили мужчин в фальшивой форме.
Сейчас открыто уголовное производство. Организаторам грозит до 9 лет лишения свободы. На остальных составлены протоколы об админправонарушении.Напомним, на период правового режима военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
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