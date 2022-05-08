В Одесской области уничтожили крылатую ракету и беспилотник "Форпост"

Российские оккупанты пытаются совершать разведывательные операции в Одесской области. Наши бойцы успешно уничтожили вражеский беспилотник "Форпост".

Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Кроме беспилотника-разведчика, наши бойцы также сбили крылатую ракету, пуск которой совершил многоцелевой российский истребитель СУ-35 по направлению к Черному морю. Случилось это в полдень 8 мая.

Враг продолжает настойчиво разведывать с воздуха обстановку и расположение объектов для будущего поражения ракетами, продолжает атаковать наш регион,

– говорится в сообщении.

Отметим, что российские захватчики активизировали авиаудары по Одессе и области. Вражеские "прилеты" фиксируют почти каждый день. К примеру,

2 мая российский снаряд попал в жилой дом. В результате удара погиб 15-летний парень , а 17-летняя девушка пострадала.

3 мая россияне выпустили по регионам 18 крылатых ракет. Тогда "прилетело" и в Одесскую область.

4 мая враг также нанес несколько ракетных ударов по Одесщине . К счастью, обошлось без жертв.

Вечером 6 мая кафиры ударили двумя ракетами по Одесскому району. Пострадавших тоже нет.

Несколько прилетов было и 7 мая. Звуки взрывов раздались около 11:38, а затем примерно в 14:20.

Кроме того, ночью 8 мая вооруженные силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в Болградском и Одесском районах Одесщины.

По данным Офиса генпрокурора, 7 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктур в Киевском и Малиновском районах Одессы. В результате вражеских атак инфраструктурные объекты претерпели существенные разрушения.

Взрывная волна повредила более 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе. Пострадавших нет. При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесщины начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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