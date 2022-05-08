Про це повідомили в Одеській міській раді із посиланням на службу зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Крім безпілотника-розвідника, наші бійці також збили крилату ракету, пуск якої здійснив багатоцільовий російський винищувач СУ-35 з напрямку Чорного моря. Сталося це опівдні 8 травня.

Ворог продовжує наполегливо розвідувати з повітря обстановку та розташування об’єктів для майбутнього ураження ракетами, продовжує атакувати наш регіон,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що російські загарбники активізували авіаудари по Одесі та області. Ворожі "прильоти" фіксують майже щодня. До прикладу,

2 травня російський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина постраждала.

3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і на Одещину.

4 травня ворог також завдав декілька ракетних ударів по Одещині. На щастя, минулося без жертв.

Ввечері 6 травня окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. Постраждалих теж немає.

Декілька "прильотів" було і 7 травня. Звуки вибухів пролунали близько 11:38, а потім приблизно о 14:20.

Крім того, вночі 8 травня збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетні обстріли об'єктів інфраструктури у Болградському та Одеському районах Одещини.

За даними Офісу генпрокурора, 7 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктур у Київському та Малиновському районах Одеси. В результаті ворожих атак інфраструктурні об'єкти зазнали суттєвих руйнувань.

Вибухова хвиля пошкодила понад 250 квартир мирних мешканців у житловому будинку поруч з місцем події у Київському районі. Постраждалих немає. За процесуального керівництва органів прокуратури Одещини розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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