Чрезвычайно редкое явление погоды: вблизи Одессы с моря поднимается пар
Источник:"Думская"
Вблизи Одессы 9 января наблюдалось редкое погодное явление. Над Черным морем начал подниматься пар.
В результате этого погодного явления над морем образовалась красивая дымка соленого пара. Это произошло из-за разницы температуры между сушей и водоемом.
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Возле Одессы над морем стал подниматься пар
Журналисты издания "Думская" поделились кадрами интересного и редкого погодного явления в сети. На снимках можно увидеть, что море в Одесской области начало дышать паром из-за морозов, а дымка отражается за лучами солнца, прячась за умеренной облачностью.
В Одесской области начало дышать паром море / Фото "Думской"
Такое явление можно наблюдать, когда между температурой воды и температурой воздуха резко возникает большая разница. Тогда теплый водяной пар начинает быстро конденсироваться в холодной атмосфере из-за снижения точки росы,
– подчеркнули журналисты.
Следует отметить, что в Одессе в этот день синоптики прогнозировали, что температура около -7 градусов. Тем временем температура воды в Черном море в районе города составляет около +7 градусов, из-за чего и возникло это природное явление.
В ряде городов появились яркие световые столбы
- В ночь на 9 января в ряде городов Украины можно было наблюдать за необычным природным явлением. В небо тогда вздымались яркие световые столбы.
- На кадрах можно было увидеть, что мощные световые столбы уверенно тянулись к небесам. Естественное явление фиксировали в Киеве, Кропивницком и Львовской области.
- Следует отметить, что это явление называют солнечными столбами, возникающими тогда, когда лучи света, как правило, солнечного, отражаются от зависших в воздухе мелких ледяных кристаллов. Что это было за природное явление и как оно выглядело в разных городах нашего государства – читайте в материале.