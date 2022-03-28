В Одесской области задержали мужчину за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области правоохранители задержали 52-летнего жителя Куяльницкой ОТО, который предоставил ложное сообщение о минировании пассажирского эвакуационного поезда.

Такую информацию сообщили на сайте Национальной полиции Одесской области. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов эвакуационного поезда, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

Читайте также Румыния тоже обнаружила в своих водах Черного моря мину

Сотрудники полиции Одесской области в течение нескольких часов установили личность псевдоминера. Мужчина находился на работе в Одессе, был в нетрезвом состоянии и объяснил свои противоправные действия негативным отношением к правоохранительным органам.

По словам начальника Подольского районного управления полиции Виталия Мельниченко, мужчина своими действиями нарушил нормальный ритм функционирования стратегически важного предприятия во время военного положения, что могло вызвать ложные слухи и панику среди населения.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры следователи полиции сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители хлопочут об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объекта собственности мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы, – добавил он.

Вас это может заинтересовать – Какая ситуация в областях Украины 28 марта: смотрите видео