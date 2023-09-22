Готовила удары по объектам Одесщины: СБУ задержала еще одну предательницу

В Украине в очередной раз разоблачили российскую корректировщицу. Она готовила вражеские удары по 9 объектам Одесской области.

Предательница участвовала в подготовке новой серии воздушных атак России на Одесскую область. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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СБУ задержала предательницу

Как рассказали правоохранители, для совершения вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры Одесской области. Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения.

Кроме того, российская корректировщица пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ.

Впрочем, СБУ задержала предательницу на попытке передачи новых разведданных оккупантам. Российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала захватчиков и активно об этом "выписывала" в запрещенных соцсетях.

Таким образом, женщина попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые позже дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу России.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила по маршрутному такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников. Полученные сведения она посылала оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых отмечала украинские объекты,

– рассказали в СБУ.

В Одесской области задержали вражескую корректировщицу / фото СБУ

Что грозит злоумышленнице

Женщине уже сообщили о подозрении. В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ часто разоблачает предателей Украины