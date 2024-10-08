Помогал уклонистам: в Одесском ТЦК разоблачили очередную схему заработка
Источник:ГБР
В Украине продолжают разоблачать схемы нелегального заработка на тех, кто хочет избежать мобилизации. В частности, был разоблачен сотрудник Малиновского РТЦК и СП Одессы.
Сейчас устанавливаются все лица, воспользовавшиеся противоправной схемой. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
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Что известно о схеме
Работникам ГБР удалось разоблачить сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, который за деньги помогал мужчинам, которые хотели избежать мобилизации.
Противоправная схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег" за 4 – 7 тысяч долларов США,
– говорится в сообщении.
Правоохранители разоблачили незаконную схему заработка в Одесском ТЦК / Фото ГБР
Правоохранители добавили, что подозреваемый вносил в электронную базу ложную информацию о непригодности мужчин к службе. Это давало им право выезжать за границу.
Сейчас устанавливаются все лица, которые воспользовались этой схемой. Сотруднику РТЦК и СП грозит ограничение свободы на срок до 15 лет.