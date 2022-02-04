В Одесскую область прибыли новые французские вертолеты: увлекательное видео

На аэродром "Школьный" в Одесской области 4 января прибыли вертолеты из Франции. Они будут патрулировать воздушное пространство над регионом и приближенный участок Черного моря.

В Украину прилетели 3 вертолета Airbus H125. Пока они будут находиться на базе Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы.

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Кстати, это уже не первые такие вертолеты из Франции. 22 декабря 2021 года в Одесскую область прибыли также три AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы.

Смотрите видео прибытия французских вертолетов:

Что известно об AIRBUS H125

Источник: Википедия

Airbus Helicopters H125 – это быстрый и компактный универсальный одномоторный вертолет, который разработала французская компания Aеrospatial. Этот вертолет характеризуется огромным запасом мощности, высокой функциональностью и экономичностью.

Максимальная взлетная мощность силовой установки достигает 847 лошадиных сил.

Подробная характеристика вертолета: