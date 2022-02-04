В Одесскую область прибыли новые французские вертолеты: увлекательное видео

4 февраля 2022 , 18:29
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Госпогранслужбы

На аэродром "Школьный" в Одесской области 4 января прибыли вертолеты из Франции. Они будут патрулировать воздушное пространство над регионом и приближенный участок Черного моря.

В Украину прилетели 3 вертолета Airbus H125. Пока они будут находиться на базе Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы.

Читайте также Великобритания снова вынуждена поднимать истребители: вероятная причина – Россия

Кстати, это уже не первые такие вертолеты из Франции. 22 декабря 2021 года в Одесскую область прибыли также три AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы.

Смотрите видео прибытия французских вертолетов:

 

Что известно об AIRBUS H125

Источник: Википедия

Airbus Helicopters H125 – это быстрый и компактный универсальный одномоторный вертолет, который разработала французская компания Aеrospatial. Этот вертолет характеризуется огромным запасом мощности, высокой функциональностью и экономичностью.

Максимальная взлетная мощность силовой установки достигает 847 лошадиных сил.

Подробная характеристика вертолета:

  • Грузоподъемность вертолета составляет 1 400 килограммов,
  • максимальная скорость – 287 километров в час,
  • вместимость – 1 пилот и 5 – 6 пассажиров,
  • высота 3,34 метра,
  • длина 12,94 метра,
  • масса пустого вертолета 1 174 килограмма.
Автор: Софія Мінджоса