Одессу накрыл густой туман: удивительные кадры очаровали сеть

В Одессе 29 января жители удивлялись красоте густого тумана. Природное явление выглядело, как будто это спецэффект из фильма.

Туман медленно и красиво двигался в воздухе. Об этом сообщили одесситы в сети Threads, передает 24 Канал.

Каким был туман в Одессе 27 января?

В Одессе в четверг, 29 января, была теплая погода. Из-за перепада температур над город поднялся густой туман, который закрыл собой небо. Жители снимали природное явление, которое казалось не таким, как раньше. В сети одесситы поделились кадрами туманного города.

Туман – это привычное явление зимой, однако от этого, оно не менее удивительное.

Интересно что нынешний туман в Одессе, вероятно, накапливался в течение определенного времени, и поэтому "залил" город, поднимаясь между домами. Туманный слой достиг даже высоток.

В комментариях люди писали, что туман в Одессе похож на тот, что был в фильме "Мгла".

Отметим! "Мгла" – это фильм, снятый по повести Стивена Кинга. Он известен своей мрачной атмосферой и напряженным финалом, который считают одним из самых жестких в кино. Это история о том, как в кризисе люди могут быть страшнее любых чудовищ.

По прогнозам синоптиков, 30 января циклон будет надвигаться на Одессу сразу с двух сторон. С моря он принесет осадки, с севера области – мороз. Ночью в городе будет дождь, который потом перейдет в снег. Температура воздуха прогнозируется в пределах -1...-7 градусов.

Какая погода прогнозируется в Украине в ближайшее время?