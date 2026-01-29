Туман повільно й гарно рухався в повітрі. Про це повідомили одесити в мережі Threads, передає 24 Канал.

Яким був туман в Одесі 27 січня?

В Одесі в четвер, 29 січня, була тепла погода. Через перепад температур над місто піднявся густий туман, який закрив собою небо. Жителі фільмували природне явище, яке видавалося не таким, як раніше. У мережі одесити поділилися кадрами туманного міста.

Туман – це звичне явище взимку, однак від цього, воно не менш дивовижне.

Цікаво що нинішній туман в Одесі, ймовірно, накопичувався протягом певного часу, і тому "залив" місто, піднімаючись між будинками. Туманний шар досягнув навіть висоток.

У коментарях люди писали, що туман в Одесі схожий на той, що був у фільмі "Імла".

Зазначимо! "Імла" – це фільм, знятий за повістю Стівена Кінга. Він відомий своєю похмурою атмосферою та напруженим фіналом, який вважають одним із найжорсткіших у кіно. Це історія про те, як у кризі люди можуть бути страшнішими за будь-яких чудовиськ.

За прогнозами синоптиків, 30 січня циклон насуватиметься на Одесу відразу з двох сторін. З моря він принесе опади, з півночі області – мороз. Вночі в місті буде дощ, який потім перейде в сніг. Температура повітря прогнозується в межах -1…-7 градусів.

Яка погода прогнозується в Україні найближчим часом?