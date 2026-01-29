Туман медленно и красиво двигался в воздухе. Об этом сообщили одесситы в сети Threads, передает 24 Канал.
Каким был туман в Одессе 27 января?
В Одессе в четверг, 29 января, была теплая погода. Из-за перепада температур над город поднялся густой туман, который закрыл собой небо. Жители снимали природное явление, которое казалось не таким, как раньше. В сети одесситы поделились кадрами туманного города.
Туман – это привычное явление зимой, однако от этого, оно не менее удивительное.
Интересно что нынешний туман в Одессе, вероятно, накапливался в течение определенного времени, и поэтому "залил" город, поднимаясь между домами. Туманный слой достиг даже высоток.
В комментариях люди писали, что туман в Одессе похож на тот, что был в фильме "Мгла".
Отметим! "Мгла" – это фильм, снятый по повести Стивена Кинга. Он известен своей мрачной атмосферой и напряженным финалом, который считают одним из самых жестких в кино. Это история о том, как в кризисе люди могут быть страшнее любых чудовищ.
По прогнозам синоптиков, 30 января циклон будет надвигаться на Одессу сразу с двух сторон. С моря он принесет осадки, с севера области – мороз. Ночью в городе будет дождь, который потом перейдет в снег. Температура воздуха прогнозируется в пределах -1...-7 градусов.
Какая погода прогнозируется в Украине в ближайшее время?
Как рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу, в Украине с 30 января начнется похолодание, в северных и западных областях будут морозы до -26 градусов, тогда как на Юге и в Центре воздух прогреется до 5 – 10 градусов мороза.
Сильные морозы ожидаются уже со 2 февраля по всей Украине.
Синоптики прогнозируют, что в феврале погода будет переменчивой. Среднемесячная температура воздуха вырастет до +2 градусов, а осадки будут в пределах нормы.