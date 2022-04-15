В Одессу прибыли эвакуированные жители Херсона
15 апреля 2022 , 14:26Читати новину українською
Источник:Национальная полиция Украины
В Национальной полиции Украины сообщили, что 14 апреля 2022 года в Одессу прибыли жители Херсона.
К эвакуации граждан были привлечены полицейские Одесщины. Они рассказали, что относились к каждому, как к члену собственной семьи.
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Все семьи, которые спасли из Херсона, уехали в безопасные приюты. Там их уже ждут со всем необходимым, поддержат и помогут устроиться на новом месте.
Смотрите фотографии из эвакуации людей:
"А однажды они обязательно вернутся в свои дома, ведь по-другому и быть не может", – добавили в Национальной полиция Украины.
Смотрите видео из Одессы:
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