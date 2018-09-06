Одессу накрыл мощный ливень: улицы затопило, город остановился в пробках

Вечером 5 сентября в Одессе прошел мощный ливень, который подтопил улицы в нескольких районах приморского города. В центре Одессы возникли проблемы с движением транспорта: автомобили остановились в пробках.

Об этом информирует местное издание 048.ua.

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Если на Фонтане зафиксировали небольшие осадки, то Пересыпь и Котовского сильно заливало. Вода поднялась выше тротуаров, а центр города остановился в пробках,

– отметили в издании.

На видео, опубликованных в сети, видно, как автомобили "переплывают" затопленные участки на дорогах Одессы.

Кроме этого, во время ливня в Малиновском районе Одессы затопило улицу Промышленную на пересечении улиц Химической и Николая Боровского. Из-за этого остановилось движение троллейбуса №8.

Мощный ливень подтопил Одессу:

Улицы Одессы превратились в реки:

Напомним, 6 сентября в Украине ожидается ухудшение погодных условий. На территории западных и южных областей пройдут мощные грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра.