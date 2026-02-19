В некоторых регионах Украины будет плюсовая температура. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 20 февраля?

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а днем и в восточных регионах прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

В северных областях местами возможен небольшой снег, тогда как на остальной территории страны существенных осадков не предвидится. На дорогах, кроме юго-востока и Закарпатья, местами образуется гололедица, что может осложнить движение транспорта. Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, в юго-восточной части страны – юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 4 – 10 градусов мороза, в северных областях похолодает до 15 градусов ниже нуля. Днем ожидается 1 – 6 градусов мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью прогнозируют от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем – 1 – 7 градусов тепла, а в Крыму столбики термометров могут подняться до 12 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев -4...-2
  • Ужгород +3...+5
  • Львов -3...-1
  • Ивано-Франковск -3...-1
  • Тернополь -4...-2
  • Черновцы -3...-1
  • Хмельницкий -4...-2
  • Луцк -4...-2
  • Ровно -4...-2
  • Житомир -4...-2
  • Винница -4...-2
  • Одесса +3...+5
  • Николаев +3...+5
  • Херсон +4...+6
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий -3...-1
  • Черкассы -4...-2
  • Чернигов -5...-3
  • Сумы -5...-3
  • Полтава -4...-2
  • Днепр +2...+4
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк +2...+4
  • Луганск -3...-1
  • Харьков 0...-2

Погода в Украине на 20 февраля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время?

  • В Украину идет активный циклон, который принесет сильный снег, местами возможны метели. После циклона "Wally" ожидается циклон "Xira", который принесет неустойчивую погоду с умеренным снегом и морозами.
  • В Украине не прогнозируют прихода метеорологической весны в ближайшее время, неделя еще будет холодной в большинстве регионов. Температура в Закарпатье может быть выше нуля, а в некоторых регионах натомись ожидаются морозы, может быть до -14 градусов.