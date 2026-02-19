В некоторых регионах Украины будет плюсовая температура. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 20 февраля?

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а днем и в восточных регионах прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

В северных областях местами возможен небольшой снег, тогда как на остальной территории страны существенных осадков не предвидится. На дорогах, кроме юго-востока и Закарпатья, местами образуется гололедица, что может осложнить движение транспорта. Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, в юго-восточной части страны – юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 4 – 10 градусов мороза, в северных областях похолодает до 15 градусов ниже нуля. Днем ожидается 1 – 6 градусов мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью прогнозируют от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем – 1 – 7 градусов тепла, а в Крыму столбики термометров могут подняться до 12 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах?

Киев -4...-2

Ужгород +3...+5

Львов -3...-1

Ивано-Франковск -3...-1

Тернополь -4...-2

Черновцы -3...-1

Хмельницкий -4...-2

Луцк -4...-2

Ровно -4...-2

Житомир -4...-2

Винница -4...-2

Одесса +3...+5

Николаев +3...+5

Херсон +4...+6

Симферополь +9...+11

Кропивницкий -3...-1

Черкассы -4...-2

Чернигов -5...-3

Сумы -5...-3

Полтава -4...-2

Днепр +2...+4

Запорожье +4...+6

Донецк +2...+4

Луганск -3...-1

Харьков 0...-2



Погода в Украине на 20 февраля / Карта Укргидрометцентра

