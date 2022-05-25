Один человек погиб, 7 ранены: последствия обстрела Балаклеи в Харьковской области

Российские кафиры снова обстреливают Харьковщину. Недавно они били по городу Бакалея.

Как следствие – от вражеского оружия погиб один человек. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максим Хаустов.

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Погибшим оказался 64-летний мирный мужчина. Еще семь человек, среди которых и 9-летний ребенок, ранены.

Собственно, только 9-летнюю девочку удалось вывезти из Балаклеи в Харьков. Сейчас он находится в больнице города вместе с отцом. Ее состояние – стабильно тяжелое.

Пропустили только девочку. Все остальные – в Купянской ЦРБ (Купянск временно оккупированный Россией – 24 канал). Есть информация, что среди раненых много тяжелых. Об их состоянии не можем сказать,

– сказал Хаустов.

Бакалею обстреляли российские войска: что известно

25 мая Балаклея подверглась российскому обстрелу. Эту информацию подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, к сожалению, по состоянию на данный момент неизвестно.

Напомним, что город находится под временной оккупацией российскими войсками. С начала мая Бакалея полностью заблокирована – как на въезде, так и на выезде.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

В Харькове 25 мая жители сообщили о мощных взрывах. Они раздались во время воздушной тревоги.

Только за сутки 23 мая в результате российских атак в Харькове пострадали по меньшей мере 5 человек . Оккупанты обстреливали города Мерефа и Дергачи. Кроме того, от вражеского огня пострадали населённые пункты в Изюмском и Лозовском районах области.

В результате этих атак пострадал один человек в Харькове, один в Дергачевском районе, двое в селе Гусаровка Изюмского района, один человек в поселке Близнецы в Лозовском районе.

В Главном управлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что во время тушения пожара один из спасателей попал под вражеский обстрел . Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

Российское командование ввело дополнительные силы на север Харьковской области . Так кафиры пытаются не дать Вооруженным Силам Украины пройти на другое направление. В частности, россияне так стараются не пропустить украинские войска в сторону Волчанска.

Стоит отметить, что украинские воины отразили российское наступление, поэтому оккупанты отступили от Харькова и сосредоточивают свои силы на удержании новых позиций.

Также русские войска продолжают сосредотачиваться на Изюмском направлении и пробуют наступать на Славянск.

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