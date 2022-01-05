"Убили": во время протестов погиб демонстрант в Атырау
Источник:телеграм ORDA
Один из демонстрантов погиб в казахском городе Атырау. Это случилось на фоне протестов в стране.
Соответствующую информацию сообщили в местном СМИ. Ранее президент страны заявил, что в результате протестов погибли силовики.
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Во время протестов в Казахстане погиб демонстрант
Одного из демонстрантов убили и второго ранили в голову в Атырау,
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно, откуда раздавались выстрелы. Также нет информации о самом протестующем. Ведь, по информации СМИ, власть на фоне массовых протестов:
- отключили интернет в стране 5 января, а перебои начались еще накануне;
- 5 января в Алматы и столице страны – Нур-Султане отключили телефонную связь.
Президент заявил об убитых силовиках
Перед этим в обращении президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате столкновений во время протестов погибли люди.
Он сказал о "массовых нападениях на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые". Однако точное количество жертв и обстоятельства не назвал. Однако заверил, что будет действовать максимально жестко.
В частности президент возглавил Совбез Казахстана. Перед этим с должности ушел Нурсултан Назарбаев.
Коротко о протестах в Казахстане
- В разных городах страны протесты начались еще 2 – 3 января – люди требовали снижения цен на газ.
- Впоследствии протестующие выдвинули новые требования, среди которых была отставка правительства и уменьшение влияния Нурсултана Назарбаева на власть в стране.
- На фоне протестов последний ушел с поста главы Совбеза. Российские СМИ написали, что он даже может покинуть страну.
- По данным СМИ, в столкновениях ранения получили более 500 человек. Среди них есть женщины и дети. Кстати, правительство сложило свои полномочия. Подробнее о ситуации в стране читайте здесь.
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