"Убили": во время протестов погиб демонстрант в Атырау

5 января 2022 , 16:46
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Источник:

телеграм ORDA

Один из демонстрантов погиб в казахском городе Атырау. Это случилось на фоне протестов в стране.

Соответствующую информацию сообщили в местном СМИ. Ранее президент страны заявил, что в результате протестов погибли силовики.

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Во время протестов в Казахстане погиб демонстрант

Одного из демонстрантов убили и второго ранили в голову в Атырау,
 –  говорится в сообщении.

Пока неизвестно, откуда раздавались выстрелы. Также нет информации о самом протестующем. Ведь, по информации СМИ, власть на фоне массовых протестов:

Президент заявил об убитых силовиках

Перед этим в обращении президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате столкновений во время протестов погибли люди.

Он сказал о "массовых нападениях на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые". Однако точное количество жертв и обстоятельства не назвал. Однако заверил, что будет действовать максимально жестко.

В частности президент возглавил Совбез Казахстана. Перед этим с должности ушел Нурсултан Назарбаев.

Коротко о протестах в Казахстане

  • В разных городах страны протесты начались еще 2 – 3 января – люди требовали снижения цен на газ.
  • Впоследствии протестующие выдвинули новые требования, среди которых была отставка правительства и уменьшение влияния Нурсултана Назарбаева на власть в стране.
  • На фоне протестов последний ушел с поста главы Совбеза. Российские СМИ написали, что он даже может покинуть страну.
  • По данным СМИ, в столкновениях ранения получили более 500 человек. Среди них есть женщины и дети. Кстати, правительство сложило свои полномочия. Подробнее о ситуации в стране читайте здесь.

Протесты в Казахстане: все, что нужно знать – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська